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Tekirdağ Valisi, Yazarın Kitabını Destekledi

TEKİRDAĞ VALİSİ, YAZAR ÖZTÜRK’Ü DESTEKLEDİ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yazar Melike Kubas Öztürk’ün “Yas” isimli kitabının imza gününe katıldı. Etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yazar Öztürk, 7 yıl önce kaybettiği kızıyla ilgili yaşadığı süreci kaleme aldığı bu eser hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

VALİ SOYTÜRK’TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Öztürk’ün acılı fakat son derece güçlü bir anne olduğuna dikkat çekti. Öztürk’ün anlamlı ve etkileyici bir çalışmaya imza attığını dile getiren Soytürk, kendisini bu başarılı eserinden ötürü tebrik etti.

ANMA GECESİ

Konuşmaların ardından, yazar Öztürk’ün vefat eden kızı Sabriye’nin favori şarkıları bir müzik grubu tarafından seslendirildi. Etkinliğe, Vali Soytürk’ün eşi Nurdan Soytürk, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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