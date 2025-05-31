Tekirdağ Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

TEKİRDAĞ VALİSİ’NDEN ORDU KOMUTANI’NA ZİYARET

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Beşiktepe Kışlası’nda denetim yapmak üzere kente gelen Orgeneral Tokel’le bir araya geldi.

ŞEREF DEFTERİ İMZALANDI

Vali Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Tokel ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da hazır bulundu.