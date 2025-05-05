Tekirdağ YEDAM Bağımlılık Hizmetleri Tanıtıldı

BAĞIMLILIĞA KARŞI YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TANITILDI

Tekirdağ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından bağımlılıkla mücadele hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Tanıtım toplantısı Yeşilay Tekirdağ Şubesi’nde gerçekleştirildi. Bu toplantıda, YEDAM’ın çeşitli alanlarda sağladığı destek hizmetleri ile ilgili bilgi sunumu gerçekleştirildi. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve halkla ilişkiler uzmanlarının bulunduğu ekip, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularındaki psikososyal destek çalışmalarını anlattı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE BAĞIMLILIĞA MÜCADELE

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Tekirdağ YEDAM’ın 7 yıldır hizmet sunduğunu belirtirken, “Birçok kişinin hayatına dokunarak onları yeniden topluma kazandırıyor.” dedi. Kurumun aktiviteleri, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor ve destek hizmetleriyle birçok bireyin hayatında pozitif bir değişim sağlıyor.

ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN FİGÜRLER YER ALDI

Toplantının sonunda, YEDAM danışanları ve personeli tarafından hazırlanan el emeği hediyeler katılımcılara sunuldu. Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün eşi Nurdan Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı. Bu tür tanıtım etkinlikleri, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmayı ve toplumda destek sağlamayı hedefliyor.