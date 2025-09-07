Tekirdağ Yelkencileri, Sumud Filo’suna Destek Oldu

DENİZDE DESTEK HAREKETİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar ve yelkenciler, İspanya’dan Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek vermek için denize açıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Şubesi, bu yardıma dikkat çekmek için bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi’nden balıkçılar ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden sporcular, Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA GÖRÜNTÜLERİ

Tekirdağ sahil dolgu alanı çevresinde tur atan balıkçılar ile yelkencilere, sahilde bir araya gelen kalabalık da destek verdi. İHH Şube Tekirdağ Başkanı Süleyman Çalışkan, amaçlarının dayanışmalarını göstermek olduğunu belirtti. “Bugün burada Marmara Denizi’nde, Akdeniz’den Gazze açıklarında mazlum Gazze halkıyla buluşup Gazze’de insanlık koridoru açmak maksadıyla, ablukayı kaldırmak üzere yola çıkan, kararlılıkla yola çıkan Sumud kafilesine destek vereceğiz.” diyen Çalışkan, “Belki limanlarımızdan gemiler kalkmadı ama karadan yüreklerimizi toptan Sumud kafilesine gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİDE KARDESLİK VURGUSU

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Gazze halkının yanında olduklarını ifade ederek, “Gazzeli kardeşlerimiz için yola çıkan Sumud filosuna destek gösterisi yaptık. Allah Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun.” şeklinde konuştu. Bu etkinlik, sosyal dayanışmanın önemli bir örneği olarak kaydedildi.