Tekirdağ Yolu Kenarında Çuvallar Soğan

YOL KENARINA DÖKÜLEN SOĞANLAR TEPKİ TOPLADI

Tekirdağ’ın Muratlı-Süleymanpaşa yolu boyunca dökülen çuvallar dolusu soğan, vatandaşların tepkilerini topladı. Alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz kişilerce yolun kenarına bırakılan bu soğanlar, sürücüler ve çevredeki halk tarafından fark edildi. Cezaevini geçtikten sonra yolun kenarında rastlanan ve çuvallar içinde doğrudan toprağa dökülen soğanların, uzun bir süre boyunca orada bulunduğu tahmin ediliyor.

İSRAFA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİ

Bölgeden geçen birçok vatandaş, yaşanan duruma yönelik hem israfa hem de çevre kirliliğine karşı duydukları rahatsızlığı dile getirdi. “Bu kadar gıda çöpe gitmemeli” şeklinde konuşan vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili gerekli önlemleri almasını istiyor. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden tepkilerini paylaşarak, olaya dikkat çekmeye çalıştı.