Tekirdağ’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik operasyonla sürüyor. Son olarak Tekirdağ’da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli, hakkında yakalama kararı verdi.

Karar sonrası örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.