“Tekkale Kalesi Baraj Suları Çekilince Ortaya Çıktı”

TEKKALE KALSI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle Tekkale köyüne ait tarihi kale yeniden ortaya çıkıyor. Daha önce köyün yüksek bir noktasında bulunan ve ulaşımı zor olan bu kale, artık baraj gölünün ortasında bir ada gibi ziyaretçilerini karşılıyor.

TARİHİ DOKUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kale, geçmişteki önemli yapılar arasında yer almakla birlikte, şu anda tarih severler için keşfedilmeyi bekleyen bir zenginlik teşkil ediyor. Baraj sularının çekilmesi, bu tarihi yapının yeniden gözler önüne serilmesine imkan sağlıyor. Ziyaretçiler, şimdi duygu dolu bir tarihi keşif yapma fırsatı buluyor.