Tekke, 3 Puanı Tek Değerli Gördü

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 galibiyetle sonuçlanan Adana Demirspor maçından sonra dikkat çekici ifadelerde bulundu. Tekke, futbolcularının performansından pek memnun olmadığını belirterek, “Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok” dedi. Takımın oyununu eleştirerek, “Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, rakibin performansını da takdir etti ve “Rakibimizi de tebrik ederim” diyerek maçı değerlendirmenin gereksiz olduğunu belirtti.

GENEL DURUMU DEĞERLENDİRME

Fatih Tekke, Trabzonspor’un genel durumunu incelerken, “Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu” diye konuştu. Genç futbolculara karşı böylesine bir performans sergilendiğinde, yalnızca isimlere değil, başka unsurlara odaklanmak gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, “Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli” ifadelerini kullandı.

OYNADIĞIMIZ PERFORMANS

Tekke, “Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var” dedi. Takımın sergilediği performanstan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken, “Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, takıma ait pozisyon sayısının beklentilerin çok altında olduğunu ifade ederek, “Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde” diye ekledi. Ancak, yine de galibiyeti olumlu bir durum olarak görerek, “Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan” dedi.