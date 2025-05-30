Tekke, Başarıyı Değerlendirdi: Yeterli Olmadı

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor karşısında elde edilen 2-0’lık galibiyetin ardından, “11 haftada büyük iş başardık, Avrupa kupaları ihtimali vardı ama yetmedi” dedi. Antalyaspor’a karşı oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Tekke hem bu mücadeleyi hem de geçtiğimiz 11 haftayı değerlendirdi. “90 dakikası bizim üstünlüğümüzle geçen bir maç her şeyle beraber. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Geldiğimizden bu yana 11. lig maçımız, bence gayet iyi başardık. Çok problem oluşturulmasına rağmen çok şükür, çok iyi başardık” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Tekke, mücadelede sahaya çıkan genç oyuncuların oyunlarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti ve özellikle ilk kez 11’de forma giyen Ali’yi öne çıkardı. “Ali’ye bir parantez açmak lazım. İlk 11’de oynadığı ilk maç. Çok iyi oynadı. Gençlerimizin eksiklerinin tamamlanması lazım, çok eksiğimiz var. Antrenmanlar ve süreler önemli. Bu iş bir süreç işi” şeklinde konuştu.

FİZİKSEL DURUM VE OYUN STİLİ

Takıma gelmeden önce en çok endişe duyduğu konunun oyuncuların fiziksel durumu olduğunu vurgulayan Tekke, hızlı bir oyun oynamak istediklerini ancak mevcut yapının bunun için yeterli olmadığını belirtti. “Geldiğimde beni en rahatsız eden şey değerlerdi, özellikle fiziksel değerler. Oyuncularıma hep hızlı oynamamız gerektiğini söyledim. Ön alan baskılı bir oyun hedefledik ama sezonun sonuna gelmemiz, bazı oyuncuların fiziksel durumu ve sakatlıklar bu konuda risk almamızı engelledi,” dedi.

PSİKOLOJİK DURUM VE TAKIM DÖNÜŞÜMÜ

Tekke, Trabzonspor’un yalnızca saha içinde değil, saha dışında da bir dönüşüm yaşadığını ifade etti ve oyuncuların psikolojik durumlarına dikkat çekti. “Dışarıdan bakıldığında sadece futbol takımı görülüyor ama içeride bir insan grubu vardı. Psikolojik durumları da vardı. Şu an insanların yüzleri gülüyor. Bu da önemli bir değişim. Kolay olmadı ama oyuncularım son dakikaya kadar ne söylediysek onu yapmaya çalıştı. Hepsinin ayağına sağlık,” dedi.

GELECEK SEZON PLANI

Yeni sezona yönelik planlamaların devam ettiğini bildiren Tekke, kadrosunda 40 oyuncunun mevcut olduğunu, transfer döneminde gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. “Şu an kırk oyuncumuz var. Gelecekler, gidecekler, kalmak isteyenler, gitmek istemeyenler olacak. Süreç kolay değil ama yarışan bir takım kurmak istiyoruz. Şu an isim üzerinden net konuşmak mümkün değil ama şunu söyleyebilirim, kendisine de söyledim, Cihan Çanak kalacak, bu kesin,” ifadelerini kullandı.

AVRUPA KUPALARI ŞANSI

Tekke, 11 haftalık görevi sırasında yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mağluپ olduklarını hatırlatarak, “Evet, Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, bu olabilirdi. Ama 11 hafta yetmedi açıkçası. Totalde baktığımızda başarılı bir dönem geçirdik,” şeklinde konuştu. Yeni sezona dair oyun planını da açıklayarak Trabzonspor’un daha agresif ve organize bir takım haline gelmesi hedefinde olduğunu belirtti. “Dinamik oyunculardan oluşan, ön alan baskısını sürdürebilen, top kendisindeyken oyun organizasyonu net olan bir takım kurmak istiyorum. Bunun için zamana ve doğru planlamaya ihtiyacımız var,” diyerek konuşmasını tamamladı.