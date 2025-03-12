Tekke İle Trabzonspor Taraftara Açık Antrenman Yaptı

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE İLE AÇIK ANTRENMAN

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke önderliğinde taraftara açık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman öncesi taraftarlara hitap eden Tekke, normalleşme sürecinin başladığını ve bazı şeyleri inşa ederken bazı şeyleri de onaracaklarını belirtti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya gelen Tekke, Trabzonspor’a geliş sebebini ve takımın geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı.

YENİ OYUNUN TEMELİ ATILIYOR

Tekke, Trabzonspor’daki yeni dönemi hakkında şu açıklamaları yaptı: “Normalleşmemiz gerekiyor. Dünkü antrenmanda oyuncularımızın motivasyonunu artırmak için eğlenceli bir çalışma yaptık. Bugün ise gerçek bir antrenman yapıyoruz. Yeni oyunun temellerini atmak için planlarımız var.” Ayrıca, her sürecin zorluklarını kabul eden Tekke, “Her şey iyi gidiyor ama zaman zaman problemler de olacaktır. İlk hafta heyecanı var. Bazı eksikleri giderirken inşa sürecinde de olacağız” diye konuştu.

KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Tekke, sezon sonunda hedefledikleri başarıya ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. “Sezon bitene kadar isteklerimizin bir kısmını çözüme kavuşturursak, daha iyi olacağız. Her maçı kazanma azminde olacağız. Bu süreç eleştirilebilir ancak ben antrenmanda yaptıklarımızı sahada görmek isteyen bir teknik adamım” ifadelerini kullandı.

U19 TAKIMINDAN BAŞARI

Trabzonspor U19 takımının Avrupa’daki başarısına da değinen Fatih Tekke, bu başarının devam edeceğini söyledi. “İki genç oyuncumuz A takıma yükseldi. Onların eksikliklerini tamamlamak için antrenman yapacağız. Trabzonspor için en iyi oyuncu kimse, onunla ilgileniyorum.” dedi. Bordo-mavili takımda kombinesi bulunan futbolcular hakkında da bilgi veren Tekke, “Savic’in tedavi süreci devam ediyor. Nwakaeme, perşembe dönecek. Pedro Malheiro bugün bizimle, Enis Destan’ın ateşi var, Cihan ile henüz tanışmadık” şeklinde bilgilendirdi.

SAKATLIK HABERİ

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği antrenmanda bir sakatlık yaşandı. Genç kaleci Onuralp Çevikkan, antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından oyuncu sedyeyle alandan çıkarıldı. Karadeniz ekibi, yarın yapılacak antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.