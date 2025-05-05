Tekke, Müsabakadan Memnun Kalmadı

TEKNİK DİREKTÖR TEKKE, MAÇIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını belirtti. “Her iki taraf için çok memnun olunmayan, her iki taraf için de üzüntü duyulamayacak bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 34. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Tekke, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında bu sonuç üzerine detaylı açıklamalarda bulundu.

İLK YARI İYİ OYNAYAMADIK

Tekke, karşılaşmayı iki ayrı yarı olarak değerlendirmek gerektiğini vurgulayarak, “İlk 45 dakikada maç oynamadık. Ne savunmada ne hücumda, ne de topa sahip olmada yeterli değildik. Rakibimiz birebir ön alan baskısıyla oynadı ki bunu bekliyorduk. İlk yarıda cesaretimiz yoktu. 3. bölgede hızlı oynamamız gerekiyor, ancak oyuncular bazen çok hızlı oynamak zorunda kalıyorlar” dedi. İkinci yarıda formasyon değişikliği yaptıklarını ve topa daha fazla sahip olduklarını belirtti. Tekke, “Oyunun son bölümünde fırsatlar geldi. Gol olan bir durum var, ofsayt kararları tartışılacak” diye konuştu.

KUPADA GALATASARAY İLE MAÇLAR

Tekke, Galatasaray ile lig ve kupa finalinde üst üste karşılaşacaklarına dikkat çekerek, “Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz. Her maçımız zor oldu ve Trabzonspor’a yakışır şekilde daha cesur oynamalıyız. Topu kaybettiğimizde endişe duymadan oynamalıyız. Hazırlanacağız, ardından hemen kupa maçımız var.” sözlerini kullandı. Sakat oyuncuların geri dönme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

SHAKAL YILIK ŞABLON HAKKINDA

Gelecek sezon 3. merkez orta saha kullanmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna karşılık Tekke, başlangıçta Banza ve Sikan ile oynadıklarını ifade etti. “Trabzonspor olarak herkese karşı böyle oynamalıyız” diyen teknik direktör, “Uzun topların tutulamayışı ile ilgili de sıkıntılarımız var. 10 numaralar artık dünyada çok fazla kullanılmıyor. O tarz oyuncuları almak güç” şeklinde açıklama yaptı. “Elimizde olan oyuncularla oynamak istediğimiz bir şablon var. Bu durumun eksileri ve artıları tartışılabilir.” dedi.