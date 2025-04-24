Tekkeköy’de 23 Nisan Fener Alayı

SAMSUN’DA FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir fener alayı gerçekleşti. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, Tekkeköy Atatürk İlkokulu önünde başladı.

ÖĞRENCİLER ve GÖREVLİLER ETKİNLİĞE KATILDI

Fener alayına, Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Alayı, Kent Müzesi önünde tamamlandı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Yürüyüşün sonunda Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Tüm katılımcıların ve Tekkeköy halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” şeklinde ifadelerde bulundu.