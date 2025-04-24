Haberler

Tekkeköy’de 23 Nisan Fener Alayı

SAMSUN’DA FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir fener alayı gerçekleşti. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, Tekkeköy Atatürk İlkokulu önünde başladı.

ÖĞRENCİLER ve GÖREVLİLER ETKİNLİĞE KATILDI

Fener alayına, Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Alayı, Kent Müzesi önünde tamamlandı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Yürüyüşün sonunda Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Tüm katılımcıların ve Tekkeköy halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Rusya 21 İngiliz Milletvekiline Yaptırım Uyguladı

Rusya, İngiltere'nin yaptırımlarına karşı 21 İngiliz milletvekiline misilleme yaptırımı uygulayacağını duyurdu. Bu adım, Londra'nın Rusya'ya yönelik söylemleri ve Ukrayna'ya silah desteği nedeniyle alındı.
Haberler

İstanbul’da Deprem Panik Yarattı

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evinde temizlik yapan bir kadının soğukkanlılığı dikkat çekti. O anlar sosyal medyada viral hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.