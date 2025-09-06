Tekkeköy’de 6 Hayvan Telef Oldu

SAMSUN’DA ELEKTRİK AKIMINDAN HAYVANLAR TELEF OLDU

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, besicilik işiyle uğraşan bir kişinin ahırındaki 6 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İlçenin Çay Mahallesi’nde bulunan bir ahırda, elektrik akımından kaynaklı yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, ahırdaki yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu öğrenildi.