Tekkeköy’de 6 Hayvan Telef Oldu

SAMSUN’DA ELEKTRİK AKIMINDAN HAYVANLAR TELEF OLDU

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, besicilik işiyle uğraşan bir kişinin ahırındaki 6 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İlçenin Çay Mahallesi’nde bulunan bir ahırda, elektrik akımından kaynaklı yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, ahırdaki yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu öğrenildi.

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

