Tekkeköy’de Havalı Korna Çalındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde gerçekleşen olayda, park etmiş bir kamyonetin 10 bin lira değerindeki havalı kornası çalındı. Olay, dün saat 04.00 civarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’ndeki Söğüt Sokak’ta meydana geldi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
M.T. (23) isimli şüpheli, park halindeki kamyonetin havalı kornasını çalıp olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde, kamyonetinin başına gelen durumu fark eden aracın sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine çalışmalara başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı.
KORNA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. 10 bin lira değerindeki havalı korna, olayın sahibi olan kişiye teslim edildi.