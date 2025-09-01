Tekkeköy’de Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen bir operasyon ile kaçak tütün, bandrolsüz sigara ve elektronik sigaralar ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı gibi ekiplerin yer aldığı operasyon; kaçak tütün mamullerinin satışını engellemeyi amaçladı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, V.K’ye (20) ait iş yerinde yapılan aramada; 16 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 10 bin 155 dolu makaron, 3 bin 600 sahte bandrolsüz makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ve bir otomatik sigara basma makinesi buluyor. Ekiplerin, başka bir iş yerinde gerçekleştirdiği aramalarda ise 310 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ve 4 gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı tespit edildi.

GÖZALTILAR VE İŞLEMLER

Operasyon sırasında yakalanan 4 şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. Bu tür operasyonlarla kaçakçılığın önlenmesi ve kamu sağlığının korunması hedefleniyor.