Tekkeköy’de Kamyon Yangını Meydana Geldi

ALEV ALAN KAMYONA MÜDAHALE ANLARI

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde alev alan kamyona, polis ve belediye ekipleri tarafından sulama tankeriyle müdahale edildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın, saat 01.00 sıralarında Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Zekai K. isimli sürücünün kullandığı 05 DC 606 plakalı yem yüklü kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Sürücü Zekai K., kamyondan bir anda inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri gelmeden önce, Tekkeköy Belediyesi’ne ait sulama tankeri ile polis ekipleri yanan kamyona müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin, motor bölümünün elektrik kısmından çıktığı iddialarıyla birlikte soruşturma başlatıldı.