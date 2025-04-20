Tekkeköy’de Mübadil Lezzetler Şenliği Yapıldı

MÜBADİL LEZZETLER ŞENLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde “Mübadil Lezzetler Şenliği” düzenlendi. Etkinlik, Samsun Kızılırmak Rotary Kulübü öncülüğünde, Balkan Türkleri Derneği ile Çayleyik Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenlik, dernek bahçesinde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

GELENEKSEL LEZZETLER SERGİLENDİ

Mübadil kültürünü tanıtan lezzetler arasında pırasa pidesi, soğan pidesi, ısırgan çorbası, mısır unu helvası, otlu karmalar ve Selanik tatlısı gibi geleneksel yemekler yer aldı. Köy kadınlarının el emekleriyle hazırladığı çeşitli yemekler, katılımcıların büyük ilgisini topladı. Bunun yanı sıra, kadınların ürettiği farklı el işi ürünleri de etkinlikte sergilendi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE EĞİTİM DESTEK

Etkinlikte çocuklar için yüz boyama ve değişik oyunlar düzenlenirken, katılımcılar mübadil halk oyunlarıyla kültürel mirası yakından tanıma imkanı buldu. Şenlikten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine destek vermek amacıyla bağışlandı. Programa katılan isimler arasında Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral, Asırlık Mübadil Lezzetler Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız, Çayleyik Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Kuşçi ve Kızılırmak Rotary Klübü dönem Başkanı Zeliha Namlı Sağlam yer aldı.