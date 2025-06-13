Tekkeköy’de Yalın Üretim Destekleniyor

TEKNOLOJİK DESTEK PROJESİ BAŞLADI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen “Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yalın Olgunluk Seviyesi Fizibilite Çalışması” teknik destek projesi ile Tekkeköy’de yer alan sanayi işletmeleri yalın üretim yolculuğuna adım atıyor. Projeyi Tekkeköy Kaymakamlığı başvuru sahibi olarak yürütürken, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalanan sözleşme ile uygulama aşamasına geçildi.

20 FİRMAYA ÖZEL DEĞERLENDİRME YAPILACAK

OKA’nın 2025 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı’nın ilk döneminde desteklenmeye değer bulunan bu projeyle, Samsun Merkez OSB’de faaliyet gösteren 20 imalat sanayi firmasının yalın olgunluk seviyeleri bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek. Her firma için özel gelişim yol haritaları hazırlanacak. Ayrıca, elde edilen veriler doğrultusunda firmalara ortak bir geri bildirim eğitimi verilecek. 90 gün süresince yürütülecek destek programında, Yalın Olgunluk Değerlendirme Aracı (YODA) kullanılarak firmaların yalın üretim, dijitalleşme ve sürekli iyileştirme konularındaki kapasiteleri ölçülecek. Sürecin sonunda firmalara bireysel analiz raporları ve bölgesel karşılaştırmalı değerlendirmeler sunulacak.

KURUMSAL ALTYAPILAR GÜÇLENDİRİLMELİ

Sözleşme imza töreninde konuşan Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçenin Samsun’un sanayi yapılanmasında stratejik bir rol oynadığına dikkat çekti. Zengince, “Tekkeköy, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ile otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve medikal üretim gibi alanlarda önemli birikim ve potansiyele sahip. Bu bağlamda, işletmelerimizin kurumsal altyapılarını güçlendirmeleri ve ilin sanayideki dönüşüm hızına uyum sağlamaları çok önemli. Kamu kurumları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve özel sektör arasındaki koordinasyonu arttırarak bu uyumu hızlandıracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise, “Ajans olarak firmaların yalın ve dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilimsel ve stratejik desteği sunmak önceliklerimiz arasında. Bu proje, bölgemizde sanayide ikiz dönüşüm hedeflerimize büyük katkı sağlıyor. Tüm yıl boyunca işletmelere karbon ayak izi hesaplaması, döngüsel üretim ve enerji verimliliği alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. ‘Sanayide İkiz Dönüşüm Faizsiz Kredi Desteği’ sağlanacak projelere de destek vermeyi planlıyoruz” ifadesinde bulundu. Ayrıca, ‘Yeşil OSB’ler için Eğitim ve Danışmanlık Programı’ ile çevresel sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleniyor. Tekkeköy Kaymakamlığı’nın bu projesi, Samsun Merkez OSB’deki diğer firmalar için de örnek teşkil ederek ikinci ve üçüncü dönem projelere temel oluşturacak.