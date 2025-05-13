Tekkeköy Devlet Hastanesi Yer Teslimi Yapıldı

YENİ DEVLET HASTANESİ İHALESİ TAMAMLANDI

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ikmal ihalesi tamamlanan yeni devlet hastanesinin yer teslimi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Tekkeköy Devlet Hastanesi için yeni yüklenici firmaya yer teslimi yapılıyor. Hastanenin yapım süresi 550 takvim günü olarak belirlenmiş durumda.

HASTANE POLİKLİNİKLERİ VE KAPASİTESİ

Tamamlandığında hastane 250 yatak kapasitesine, 83 polikliniğe, 27 yoğun bakım yatağına, 6 ameliyathaneye, 12 yataklı palyatif bakım merkezine, 18 cihazlı diyaliz merkezine ve 10 diş ünitesine sahip olacak. Yeni hastanenin inşası ile birlikte bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin önemli ölçüde kolaylaşması öngörülüyor.

TÖRENE KATILIM GÖSTERENLER

Yer teslim törenine; Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kahriman katılım gösterdi. Ayrıca, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan ile başkan yardımcıları Özcan Şenyurt ve Ahmet Genç de törende yer aldı.