Tekman’da Elektrik Çarpmasıyla Kadın Öldü

ACILI OLAY TEKMAN’DA MEYDANA GELDİ

Erzurum’un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Olay, ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Toptepe mahallesinde gerçekleşti. 37 yaşındaki Zeynep Özer, evinin mutfağında çay demlerken ısıtıcıdan kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Kızının nişan törenine hazırlanırken bu talihsiz kazanın yaşanması, ailesini büyük bir üzüntüye boğdu.

ACİL YARDIM EKİBİ SEVK EDİLDİ

Evdeki misafirlerin durumu fark etmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine ulaşan acil yardıma ait ekip, Zeynep Özer’i Tekman ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahale ve çabalara rağmen Özer kurtarılamadı. Özer’in cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderildi. Evli ve dört çocuk annesi olan Zeynep Özer’in ölümü, mahallenin sakinlerinde derin bir üzüntü yarattı.