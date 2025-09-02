Haberler

Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAMYONUN DEVİRİLMESİ

Erzurum’un Tekman ilçesinde, virajı alamayıp yan yatan kamyonda sürücü yaralandı. Olay, Tekman-Gündamı kara yolunun 4’üncü kilometresinde gerçekleşti. Tekman’dan Muş’a gitmekte olan Cengiz Sevim’in kullandığı 33 ZR 988 plakalı boş kamyon, virajı alamayarak devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada sürücü hafif yaralanırken, durum hemen 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

