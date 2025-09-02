Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAMYONUN DEVİRİLMESİ
Erzurum’un Tekman ilçesinde, virajı alamayıp yan yatan kamyonda sürücü yaralandı. Olay, Tekman-Gündamı kara yolunun 4’üncü kilometresinde gerçekleşti. Tekman’dan Muş’a gitmekte olan Cengiz Sevim’in kullandığı 33 ZR 988 plakalı boş kamyon, virajı alamayarak devrildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kazada sürücü hafif yaralanırken, durum hemen 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.