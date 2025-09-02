Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAMYON VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ
Erzurum’un Tekman ilçesinde, virajı kontrol edemeyen bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay, Tekman-Gündamı kara yolunun 4’üncü kilometresinde gerçekleşti.
KAZA ANI VE YARALININ DURUMU
Muş’a doğru yola çıkan Cengiz Sevim yönetimindeki 33 ZR 988 plakalı boş kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Bu talihsiz olayda sürücü hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye intikal eden 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın meydana geldiği bölgede güvenlik güçleri, gerekli önlemleri alırken, sürüş güvenliği konusunda uyarılar artırıldı.