Haberler

Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAMYON VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Erzurum’un Tekman ilçesinde, virajı kontrol edemeyen bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay, Tekman-Gündamı kara yolunun 4’üncü kilometresinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARALININ DURUMU

Muş’a doğru yola çıkan Cengiz Sevim yönetimindeki 33 ZR 988 plakalı boş kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Bu talihsiz olayda sürücü hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye intikal eden 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın meydana geldiği bölgede güvenlik güçleri, gerekli önlemleri alırken, sürüş güvenliği konusunda uyarılar artırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kavşakta Kamyonet, Otomobile Çarptı, Yaralanan Yok

Manavgat'taki kavşakta bir kapalı kasa kamyonetin otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Neyse ki, olayda yaralanan kimse olmadı. Kazanın görüntüleri kameralarca kaydedildi.
Haberler

Beşiktaş, Bu Sezon 14 Gol Yedi

Beşiktaş, bu sezonki 8 maçında 14 gol kalarak, 2019-2020 sezonundan bu yana en zayıf savunma performansını sergiledi. UEFA Konferans Ligi'nde başarısız oldu ve Süper Lig'de iki galibiyet, bir mağlubiyet aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.