Tekman’da Polisler İçin Sürpriz Yapıldı

POLİS TEŞKİLATINA SÜRPRİZ PROGRAM

Erzurum’un Tekman ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Polis Haftası’nın son gününde, babası gazi olan kahvehane işletmecisi Vahit Bölük ile müşterileri, ilçede görev yapan emniyet mensuplarına hoş bir sürpriz yaptı.

EMNİYET MENSUPLARINA ŞAŞIRTICI İKRAM

Kahvehaneye yapılan ihbarda, kahvehanede bir kavga olduğu belirtildi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, geldiklerinde ilçe halkının çay ikramlarıyla karşılaştı. Gülüşmelerin eşlik ettiği bu sıcak karşılamada, vatandaşlar polislerin özel gününü kutlayarak onlara verdikleri hizmetler için teşekkür etti.