Tekne Alabora Oldu, 1 Ölü

TEKNE ALABORA OLDU, CAN PAZARI YAŞANDI

Bursa’da bir gölette 4 arkadaşın tekneyle yaptığı gezinti, alabora olan tekne nedeniyle trajik bir olaya dönüştü. Olayda tekne sahibi olan kişi hayatını kaybederken, diğer 3 arkadaş kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Talihsiz olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi’ndeki Yalıntaş Göleti’nde meydana geldi.

ARKADAŞLAR KURTULDU, TEKNE SAHİBİ KAYBOLDU

Abdülkerim Şahin ve arkadaşları, gölet üzerinde tekneyle gezintiye çıkmıştı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu ve hepsi suya düştü. Serkan C., Vedat K. ve Ali Osman E. yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı; fakat tekne sahibi Abdülkerim Şahin göletten kurtulamadı. Olayı duyanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 arkadaş, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca, Mudanya ilçesinden gelen deniz polisi arama çalışmalarına katıldı. Yapılan aramalar sonucunda Şahin’in cansız bedeni göletten çıkarıldı ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin’in geçtiğimiz ay memleketinden getirdiği kayıkla zaman zaman gölette gezinti yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.