Tekne Lapseki’de Arıza Yaptı

TEKNEDE MAKİNE ARIZASI YAŞANDI

Çanakkale Boğazı’nda Lapseki Dalyan bölgesinde meydana gelen olayda, 4 kişinin bulunduğu 10 metrelik bir teknede makine arızası oluştu. Arıza nedeniyle tekne sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden tekne kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) durumu bildirerek yardım talep etti.

KURULUŞ DEVREYE GİRDİ

Bu bağlamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu bölgeye yönlendirildi. Hızlı tahlisiye botu, arızalı tekneyi yedekleyerek emniyetli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırdı. Olay, hızlı müdahale sayesinde sorun olmadan çözüme kavuştu.

ÖNEMLİ

