Tekne Parçaları Bulundu, Arama Devam Ediyor

TEKNE PARçALARı BULUNDU

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla denize açılan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 6. günde devam ediyor. Balıkesir sahilindeki koylarda başlatılan arama faaliyetlerinde su altı ekipleri, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara çarpmış halde çeşitli tekne parçaları buldu. Tekne parçaları, incelenmek üzere karaya çıkarılırken o anlar kameralar tarafından görüntülendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI

Kurbağa adamlar, arama çalışmalarını yoğunlaştırarak deniz yüzeyinde ve su altında araştırmalarını sürdürüyor. Tekne parçalarının bulunması, arama ekiplerine yeni bir ipucu sağlarken, Halit Yukay’ın bulunması için çabalar aralıksız devam ediyor. Arama çalışmaları, hem karada hem de denizde büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

