Tekne Parçaları Bulundu, Arama Devam Ediyor

TEKNE PARçALARı BULUNDU

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla denize açılan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 6. günde devam ediyor. Balıkesir sahilindeki koylarda başlatılan arama faaliyetlerinde su altı ekipleri, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara çarpmış halde çeşitli tekne parçaları buldu. Tekne parçaları, incelenmek üzere karaya çıkarılırken o anlar kameralar tarafından görüntülendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI

Kurbağa adamlar, arama çalışmalarını yoğunlaştırarak deniz yüzeyinde ve su altında araştırmalarını sürdürüyor. Tekne parçalarının bulunması, arama ekiplerine yeni bir ipucu sağlarken, Halit Yukay’ın bulunması için çabalar aralıksız devam ediyor. Arama çalışmaları, hem karada hem de denizde büyük bir titizlikle yürütülüyor.