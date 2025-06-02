Teknik Direktör A. Avcı, TamSaha’ya Röportaj Verdi. Türk Futbolu Saygı Sorunuyla Yüzleşiyor. Başarı İçin Planlama ve İletişim Önemli. Sürdürülebilir Başarı İçin Doğru Kadro Şart. Genç Oyunculara Şans Vermek Gereken Bir İlke. A Takımda Rekabet Artmalı, Programlar Özelleştirilmeli

TÜRK FUTBOLUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Teknik Direktör Abdullah Avcı, TamSaha dergisine verdiği mülakatta Türk takımlarının Avrupa kupalarından erken elenmeleri konusunda eleştirilerde bulundu. Avcı, büyük kulüplerde şampiyonluk dışındaki sonuçların başarısızlık olarak değerlendirildiğini ifade etti. Türk futbolunun temel sorununun ‘saygı’ olduğunu vurgulayan Avcı, röportajında bireysel deneyimlerine, hedeflerine ve Türk futbolunun gelişim zorluklarına dair değerlendirmelerde de bulundu.

KARARLARIN AĞIRLIĞI

Röportaja kendi kimliğinden bahsederek başlayan 61 yaşındaki teknik adam, en çok minnettar olduğu kişiyi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olarak açıkladı. Futbol kariyerinin özellikle karar verme süreçlerindeki zorluğuna değinen Avcı, “Maç önü, maç içi karar vermek bizim en önemli görevlerimizden biri. Farklı karakterdeki oyuncularla yönetim yapmak zorundayız.” dedi. Oyuncuların performanslarını değerlendirirken, “Radikal kararlar aldığında sonuç kötü çıkarsa sorumluluk sana kalıyor” ifadesini kullandı.

Avcı, teknik direktör olma kararını verirken seyretmekte olduğu önemli figürlerden biri olan Ziya Doğan’ın yönlendirmesinin etkili olduğunu belirtti. “Senin gibi insanların bu işin içine girmesi lazım.” diyerek teşvik ettiğini belirtti. İstanbulspor’dan başlayarak başarılar elde ettiğini, A Milli Takım teknik direktörlüğü de dahil birçok farklı pozisyonda yer aldığını aktaran Avcı, “Aslında hedeflerimin yüzde 80’ini gerçekleştirdim diyebilirim” dedi.

EĞİTİM VE KENDİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Kendini sürekli güncellemek gerektiğini vurgulayan Avcı, İngiltere’de birçok kulübün antrenmanlarını izlediğini, stratejilerini analiz ettiğini ifade etti. “Geliştirebiliyor muyum bilmiyorum ama besleniyorum” diyerek kendisindeki öğrenme isteğini sürdürüyor. Herhangi bir oyuncunun performansının düşmesi durumunda iletişim kurarak problemin kaynağını tespit ettiğini belirtti.

Avcı, Türk futbolunun gelişmesi için en önemli sorunun ‘saygı’ olduğunu düşünerek, “Kaybedenlerin mazereti hep dışarıda araması, yerel başarıların her şeyin üstünde tutulması” ifadesini kullandı. Altyapıdan üstyapıya geçişin planlanmadığını ve bunun Türk futboluna zararı olduğunu belirtti. Ayrıca, kulüplerin mevcut borçlarından kurtulması ve borsa gelirlerinin artırılması için organizasyonda düzenlemelerin gerektiğini de ekledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemler tarafından yönetilmesini üzücü olarak değerlendiren Avcı, yaşanan güvensizliğin nedenlerini de açıkladı. Stadyumların boş kalmasının sebeplerinin çok fazla olduğunu, gençleri stadyumlara çekmek için eğitici programlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Son olarak, geçmişle bugünkü futbol karşılaştırıldığında dayanıklılık, hız, taktik yaklaşımlar gibi birçok faktörün değiştiğine vurgu yaptı. Futbolun, hala dünyanın en güzel oyunlarından biri olduğunu dile getirdi.