Teknik Direktör Çağdaş Atan: “Hedef Avrupa!”

TEKNİK DİREKTÖR ATAN’DAN AÇIKLAMALAR

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımının performansını değerlendirerek, “Bugün ligin beşincisiyiz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Son altı maçta çok iyi bir performans gösterdik. Sonucu bekleyip kendi maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Atan, Fenerbahçe’ye karşı oynanan 4-1’lik mağlubiyet sonrası basın toplantısında takımının durumunu ve maçın detaylarını ele aldı.

MAÇIN ANALİZİ VE PENALTI PROBLEMİ

Atan, maç esnasında Fenerbahçe’nin düşen modunu uygun bir şekilde değerlendirdiklerini ve “Fenerbahçe’yi oyuna sokmak istemedik. Önde yüksek şiddetli baskıyla başlayıp oyunu domine etmek istedik” şeklinde ifade etti. Ancak, penaltı atmamalarının takım için bir sorun olduğunu vurguladı. “Penaltı kaçırdık, bu maçın dönüm noktasıydı. Maçta çok iyi durumdaydık. Pozisyonlar var, iyi oynayarak devam ettik” diyen Atan, Fenerbahçe karşısında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

TAKIMIN KIRILGAN YAPISI

Takımın genel durumu hakkında da bilgi veren Atan, bazı oyuncuların performansının beklentilerin altında kaldığını belirtti. “Yenilen her golden sonra kolay gol yiyoruz. Geçen sene ligi en az golle kapattık. Şu an ise kırılgan bir yapı sergiliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Topa sahip olma ve pres gücü konularına da değindi ve “Bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

PERFORMANS VE GOL ATMA YETENEĞİ

Atan, takımının gol üretme kapasitesini vurguladı. “Bu sene baktığımızda, ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesiyiz. Üçüncüyüz. Genel olarak kendimizi yargılayabileceğimiz konu fazla kolay gol yememiz oldu” diyerek, takımın genel performansı hakkında bilgi verdi.

PİATEK’İN DURUMU

Atan, Piatek hakkında da açıklamalarda bulundu. “Piatek’e tekliflerin olduğunu biliyoruz. Oyuncularımın piyasa değerlerini artırmak için çalışıyorum. Piatek, takım için önemli bir oyuncu ve onun satılması kulübün güçlenmesine katkı sağlayacak” dedi. Atan, oyuncunun gidişi hakkında empati yapılması gerektiğini, hem kulüp hem oyuncu tarafının bu durumu değerlendirerek mutlu şekilde ayrılması gerektiğini ifade etti.