Teknik Direktör Engin Fırat, Singo’yu övdü

ENGİN FIRAT’IN SINGO HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Teknik Direktör Engin Fırat, Galatasaray’ın transfer gündeminde bulunan Wilfried Singo hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Fırat, Fildişi Sahilli futbolcu için, “Stoper gibi güçlü, kanat oyuncusu gibi hızlı. Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa’da seviyeyi yukarı taşır” dedi. Fırat, Singo’yu rakibi olduğu maçlarda izleme fırsatı buldu ve görüşlerini paylaştı.

SİNGOINUN VÜCUT YAPISI VE HIZI

Fırat, “Fildişi Sahili ile oynadığımız ve 0-0 biten maçta Singo’yu sahada gördüm. Açık söyleyeyim, çok etkilendim.” sözleriyle Singo’nun performansını özetledi. Oyuncunun uzun boyu ve güçlü fiziğiyle birlikte hızlı hareket ettiğini dile getiren Fırat, “O gün sağdan sürekli bindirdi. Neredeyse ikinci bir kanat oyuncusu gibiydi. Her ileri çıktığında bizim takım kaymak zorunda kaldı, boşluk bırakırsak topu 30-40 metre taşıyabiliyor” şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Singo’nun özelliklerine dair de bilgi verdi. “Kulüp takımında, Monaco’da ise farklı bir Singo görüyoruz. Orada daha disiplinli, çoğu zaman sağ stoper gibi kullanılıyor.” diyen Fırat, oyuncunun milli takımdaki agresif ve hücumcu kimliği ile kulüpteki daha kontrollü ve savunmaya bağlı oyun tarzını öne çıkardı. Bu karışımın onu değerli kıldığını belirtti.

KALİTE FARKI VE GALATASARAY’IN SİSTEMİNE UYGUNLUĞU

Fırat, “Maç boyu ileri çıkıp sonra kayıpsız geri dönebilir. 4-2-3-1’de kanat oyuncusuna sürekli destek verir.” açıklamasında bulunsa da, Avrupa’da hız ve güç gibi özelliklerin gerekliliğine de dikkat çekti. “Rakip büyük takımlara karşı bu iki kalite fark oluşturur.” dedi. Engin Fırat, Singo’nun modern futbolun hibrit bir oyuncusu olarak Galatasaray’a önemli bir güç katacağını vurguladı. “Bence Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa’da seviyeyi yukarı taşır.” cümlesiyle değerlendirmelerini tamamladı.

– İSTANBUL