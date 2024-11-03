Teknik Direktör Fatih Tekke İstifa Etti

ALANYASPOR’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Süper Lig takımlarından Alanyaspor’da, teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı. Bodrum FK ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından beIN SPORTS’a konuşan Tekke, istifasının nedenlerini paylaştı.

TEKKE’NİN AÇIKLAMALARI

Fatih Tekke, istifası hakkında şunları söyledi: “Camiaların bazen bazı şeylere ihtiyacı oluyor. Son 2-3 haftadır durum benden bağımsız bir şekilde gelişiyor. Oyunun son 30 dakikasındaki oyuncuların spontane oynama isteği ve önceki maçlardaki benzer davranışlar, bu durumun hoşumuza gitmediğini gösteriyor. Set hücumlarımız çizili ve bunu sürekli tekrar ediyoruz. Görevimden ayrılıyorum çünkü en uygun karar bu. Alanyaspor’un geleceği için bu durumu değerlendiriyorum.”

BAŞARISIZLIK KABUL EDİLMELİ

Tekke, Alanyaspor’a hizmet ettiği süre boyunca birçok güzel anı biriktirdiğini belirterek, “Başarısızlığı kabul etmek gerekir. Sorunların düzelmesi gerektiği halde ilerleme kaydedemiyoruz. Yönetimin bu süreçte önünü açmasını hedefledim. Kararımı bu çerçevede aldım,” dedi.

DUA VE GÜVEN VURGUSU

Tekke, “Burada 1 yıl geçirdik ve kötü oynadığımız oyun sayısı üç ya da dördü geçmez. Yönetim kurulumuz ve başkanımız bize güveniyordu. Fatih Tekke olarak her şeyin nasip ve kısmet olduğuna inanıyorum. Alanyaspor için dışarıdan dua edebilirim. Alanyaspor ile ilişkimiz gayri resmi biçimde sona erdi.” dedi. Beklentilerinin altında kalan puan durumuna değinerek, “15 puan gerekiyordu ama 9-10 puanda kaldık. Çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun.” ifadelerini kullandı.