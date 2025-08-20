Teknik Direktör Fatih Tekke, TSYD’yi Ziyaret Etti

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’DEN ZİYARET

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında önemli açıklamalarda bulunan Tekke, “En zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor’a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım. En kaotik durumda geldik ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı” ifadesini kullandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fatih Tekke, Trabzonspor’un başarısı için çok çalıştığını belirterek, “Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay geçti. 20-25 yılın herkesin yorumuna binaen, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum” dedi. Tekke, “Yaşadığımız süreç de aynı. Bu sadece benim için değil, kendi evlatlarınıza, arkadaşlarınıza, değerleri anlamaya çalışmak önemli. Bu işin doğallığında beraber hareket edelim. Trabzonspor için bunlar. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı? Zor ama yapabiliriz” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCU TRANSFERİ

Transfer konusunda genç yabancı oyuncuların takıma katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, “Transferde ‘hadi gidelim, böyle oyuncular alalım’ biz böyle bakmıyoruz. Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto gibi 22 yaş altındaki oyuncuları dikkate alıyoruz. Eğer aralarına kalite katabilirsek, takımın oyun kalitesi çok artacaktır” ifadelerini kullandı.

NWAKEAME ÜZERİNE YORUMLAR

Anthony Nwakaeme’nin sahada tutulmasına yönelik yorumlara da değinen Tekke, “Anthony Nwakaeme Trabzonspor’u seviyor, biz de onu seviyoruz. Kendisi, takımımızda topu ayağında tutma becerisi en yüksek olan oyunculardan biri. Sakatlandığı maçta da bunu gayet iyi yapıyordu. Kendisini oyundan alabileceğimi ifade ettiğimde, devam etmek istediğini söylüyordu. Oyunun bazı bölümlerinde yaptığı katkılar bizim için çok değerli. Hep sahada olmak isteyen bir oyuncu” dedi. Ziyaretin ardından Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç’a TSYD yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Kılıç da Tekke’ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.