Teknik Direktör Licka, Geri Dönüşten Bahsetti

TEKNİK DİREKTÖR LICKA’NIN AÇIKLAMALARI

Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Antalyaspor ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, Fatih Karagümrük, Antalya’da Antalyaspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Licka, geri dönüşün takıma sağladığı moralin altını çizerek, “Bu geri dönüş mental açıdan büyük destek sağladı” dedi.

OYUNCULARIN PERFORMANSI VE GİDİŞAT

Licka, maçta Team Karagümrük’ün geçen haftaya göre daha iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Oyuncularına galibiyetin şart olduğunu söylediğini belirten teknik direktör, “Topla kaliteli olmamız gerekiyordu. Bugün bunu gösterdik. Hatalarımız oldu ama Antalyaspor bunları değerlendiremedi. En çok sevindiğim şey ise oyuncularımın gösterdiği fedakarlıktı. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyunda kaldık, geri döndük ve maçı kazandık” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARA VERİLEN DESTEK

Licka, genç oyuncuların özgüven kazandığını ve bu galibiyetin mental olarak ekibe büyük katkı sağladığını ifade etti. “Üst üste iki maç kaybettik, gol atamadık ve oyuncuların kafasında ‘Acaba Süper Lig için yeterli miyim?’ sorusu oluşmuştu. Bugünkü galibiyet bu sorulara yanıt oldu” dedi. Ayrıca, önümüzdeki milli arada yeni transferleri beklediklerini umarak, “Daha çok gelişecek yönümüz var. Umarım bu oyun anlayışını sürdürürüz” diye ekledi.