Teknik Direktör Mustafa Sarp, karakterli bir takım kurmak istediğini belirtti. Abdullah Avcı’nın ekibinde çalıştıktan sonra kendi yoluna devam etmeye karar verdi. “Karakteri olan bir takım hayalim,” dedi. Türk futbolu için sıkıntılar olduğunu vurguladı. Galatasaray için doğru omurga inşasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti

Teknik Direktör Mustafa Sarp’ın Hayali

Teknik Direktör Mustafa Sarp, kazanmayı asla bırakmayan ve karakterli bir takım oluşturmanın büyük hayali olduğunu belirtti. 7 yıl boyunca Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın ekibinde görev yapan ve son olarak Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yardımcılığını üstlenen Sarp, teknik direktörlük kariyerine devam etme kararı aldı. Teknik direktörlük alanındaki gelişmeleri değerlendiren Sarp, “Futbolu 33 yaşında bıraktım. Sinirlenerek bıraktım, ‘Bir daha halı sahanın önünden geçmem’ dedim ama 2.5 ay sonra tekrar Bülent Korkmaz ile Mersin İdman Yurdu’nda yardımcı antrenörlükte buldum. Korkmaz ile 7 yıl çalıştıktan sonra kendi yoluma çıkmaya karar verdim. Abdullah hocadan gelen teklif değerlidir, kariyerim için önemli bir fırsattı” diye ifade etti.

Deneyimlerin Önemi

Abdullah Avcı ile çalışma deneyimini aktaran Sarp, “Abdullah hocanın yardımcıları ilerleme kaydetmiş ve Türk futbolunda önemli bir yere sahip.” diyerek, “Çalışma prensipleri, ekibiyle beraber hareket etmesi, ekibindeki yardımcı hocalara fırsat vermesi çok önemli. Abdullah hoca, ‘Gelişiminiz için belli bir yer vermezsem size nasıl destek olabilirim?’ dedi. Bu, benim için paha biçilmez bir tecrübe oldu.” dedi. İki farklı teknik direktörle çalışmanın değerini vurgulayan Sarp, kendisinin de onlardan biri olmayı umduğunu belirtti.

Büyük Camiaların Dinamikleri

Futbolculuk ile teknik direktörlük arasındaki farkı anlatan Sarp, “Oyuncu iken birçok şeyi anlamadığımı düşünüyorum. Şimdi, iki meslek arasında büyük bir boşluk olduğunu tecrübe ettim.” dedi. Farklı büyük camialarda oynadığını belirten Sarp, “Bütün büyük camiaların kendi içlerinde belirli dinamikleri var. Trabzonspor camiasındaki aşk başka. Bu aşırı sevgi zorluklar ve baskılar getiriyor.” ifadelerini kullandı. Abdullah hocanın ekibinde yer almanın yanı sıra, Trabzonspor’da yüksek baskı altında kalmanın kendine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Hayalindeki Takım Yapısı

Yeni jenerasyon teknik direktörler için vizyonunu paylaşan Sarp, “Karakteri olan, pes etmeyen ve kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak en büyük hayalim.” dedi. Saha içindeki organizasyon eksikliklerinin olduğunu bildiğini, bunun yanında kendisini yansıtabileceği bir takım yaratma arzusunun bulunduğunu dile getirdi. 4-1-4-1 sisteminin kendisine en uygun formasyon olduğunu belirten Sarp, “Futbolda gelişmeler devam ediyor, bu nedenle sürekli yeniliğe açık olmalıyız” dedi. Yeni jenerasyon futbolcuların sorgulayan bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Sarp, geçmiş ile bugünü kıyasladığında yeni jenerasyonun farklı bir davranış sergilediğini ifade etti.

Türk Futbolundaki Sorunlar

Mustafa Sarp, Türk futbolunun temelinde bazı sıkıntılar bulunduğunu aktararak, “Avrupa ile aramızda ciddi bir makas var. Yanlışları tespit edip ortadan kaldırmak için bedel ödemek lâzım.” dedi. Ayrıca, İngiliz futbolunun marka değeri ile Premier Lig’in önemine dikkat çekti. “Başbakan Margaret Thatcher’ın, kendi ülkesinin men etmeye yönelik adım atması, bunu ödemek gerektiğini gösteriyor. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor.” sözlerini kullandı.

Galatasaray’ın Geleceği

Galatasaray’ın son dönemdeki başarısının sebeplerini inceleyerek, “Doğru transferlerle güçlü bir omurga oluşturdular.” dedi. Muslera ve Mertens’in gidişinin endişe verici olduğunu belirten Sarp, Leroy Sane transferinin önemli olduğunu ancak Galatasaray’ın omurga yapılandırmasını doğru yapması gerektiğini vurguladı. “Bu omurgayı inşa edemezse, mevcut transferin anlamı kalmayabilir.” dedi.

Olmak İstemeyebileceği Bir Kadro

Sarp, güncel Galatasaray kadrosunda yer almak istemeyeceğini belirterek, “Bu kadro çok özel bir kadro. 2000’lerin kadrosu, Türk futbolunun ve Galatasaray’ın altın jenerasyonu.” dedi. Bu yıllarda oynayabilmenin oldukça farklı ve önemli olduğunu ifade etti.