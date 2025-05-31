Teknik Ekibin Değişimi Hakkında Konuştu

TRANSFER GÜNDEMİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon öncesi transfer durumu hakkında anlayışlarını paylaştı. “Önümüzdeki sezon için ayrılacak oyuncuları biliyoruz. Zaten iki tanesi bariz. Dusan ve Edin. Maximin takımdan ayrıldı. Diğer oyuncuların geri gelip gelmeyecekleri soru işareti. Skriniar, Kostic ve Bright’ın da kontratı bitti. Haziran ayının başındayız. Yeni takım kurmanın hem artıları hem eksileri olur” şeklinde konuştu.

SEZONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 38’inci haftasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Mourinho, teknik direktörlerin genelde sezon öncesi kamp için hazır bir kadro talep ettiğini ifade etti ve “Bir teknik direktör takımın kampa giderken hazır olmasını bekler. Edin ve Dusan, iyi oyuncunun sahip olması gereken şeylere sahip oyuncular. Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Ben belki dünyanın en iyi teknik direktörü değilim, belki onlar dünyanın en iyi oyuncuları değiller. Ama hepimiz profesyoneliz” dedi. Oyuncuların yorgunluk yaşadığını ve dinlenme döneminin geldiğini belirtti.

TEKNİK EKİPTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mourinho, teknik ekibinde 3 kişinin ayrılacağını ve 2 yeni kişinin katılacağını aktardı. “Haberlerde yazılan şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Size doğruyu ben söyleyebilirim. Ekibimde bulunan kişilerden memnunum. Kulüple ben bu konuyu konuşuyorum. Ben ve ekibim bir birimizi seviyoruz” dedi. Değişikliklerin gerektiğinde yapılmasının önemli olduğunu ve bu durumun normal olduğunu vurguladı. “Kulübü birkaç ay önce bu değişiklikler hakkında bilgilendirmiştim. Teknik ekipten 3 kişi ayrılacak ve 2 kişi katılacak” şeklinde sözlerini tamamladı.