Teknik Elemanlar Derneği İstanbul’da Proje Yarışması

TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ YARIŞMASI 8. KEZ DÜZENLENDİ

Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi, bu yıl gençlerin yaratıcılığını ve teknik bilgisini bir araya getiren ‘1 Fikir 1 Proje’ yarışmasını 8’inci kez gerçekleştiriyor. Final töreni Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. Yarışma, her sene farklı alanlarda organize ediliyor ve bu yılki konular; ‘Havacılık ve Uzay’, ‘Enerji’, ‘Yazılım ve Otonomi’, ‘Yapay Zeka’, ‘Ulaştırma ve Haberleşme’ ile ‘Çevre ve Sürdürülebilirlik’ olarak belirlendi. Yaklaşık 300 takımın katıldığı yarışmada, 20 okuldan 80 öğrenci ve 21 danışman rehberliğinde 40 yenilikçi proje finale kaldı. Finalist projelerin sunumlarının ardından ödüller sahiplerini buldu.

BAKANLIKTAN YARIŞMA DESTEĞİ

Yarışma hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, “Teknik Elemanlar Derneği tarafından düzenlenen bu yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak katıldık. 300’e yakın proje değerlendirildi. Buradan 40 okulumuz finale kaldı ve bugün ödüllerini alacaklar. Biz, çocuklarımızın fikirlerini ve çalışmalarını destekliyoruz. Bu derneğin yaptığı çalışma çok kıymetli.” dedi. Ayrıca, mesleki eğitim politikaları belgesinin yayımlandığını ve bu sayede meslek eğitiminin yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini aktararak, “74 maddelik çalışma, çocuklarımızın geleceği için önemli bir adım.” ifadesini kullandı.

YARIŞMANIN ÖNEMİ VE HEDEFİ

Yarışmanın düzenleyicisi Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi’nin İl Başkanı Selim Kaya, “Bu yarışmayı başlattığımız 8 yıl önce, Mesleki Teknik Anadolu liselerine yönelik, gençlerimizin özgüvenlerini artırmak için düzenliyoruz. Amacımız, meslek lisesi öğrencilerinin kendilerinin farkındalığını artırmak.” şeklinde konuştu.

HEYECANLANDIRAN PROJELER

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman da törende bulunarak, “Bu kıymetli yarışmanın 8’inci kez düzenleniyor olması çok önemli. Gençlerimizin projelerinin ileride hayata geçeceği için heyecan duyuyorum. Sizlerin sunumlarını dinlerken o heyecanı hissediyorum. Bu denemeler sürekli yapılacak ve sonuçları çok güzel yere ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.