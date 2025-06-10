Teknik Göstergeler Belirsizlik Gösteriyor

TEKNİK GÖSTERGELERİN DURUMU

Teknik göstergeler, yükseliş sinyalleri veriyor ancak kararsız bir tablo ortaya koyuyor. RSI göstergesi 54,51 seviyesine kadar çıktı; ancak 60 eşik değeri geçilemedi. Bu durum, alıcıların piyasada tam bir hakimiyet oluşturamadığını gösteriyor. RSI’ın 50 üzerinde kalması, temkinli bir iyimserlik yaratıyor ama 60’ın aşılamaması, kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlıyor.

ICHIMOKU BULUTU’NDA BELİRSİZLİK

Ichimoku Bulutu’nda belirsizlik devam ediyor. Fiyat, kırmızı ve kalın bulutun içine girmeyi başardı; fakat bulut hâlâ güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. Tenkan-sen çizgisinin Kijun-sen’in üzerine çıkması olumlu bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor ama fiyatın bulutun dışına taşmaması, net bir yükseliş trendinin henüz oluşmadığını gösteriyor.

SOLANA’NIN GELİŞİMİ

Son dört günde yüzde 8’e yakın değer kazanan Solana, 150 doların üzerine tırmandı. Ancak EMA göstergeleri hâlâ negatif bölgede kalıyor; kısa vadeli ortalamalar, uzun vadeli olanların altında seyrediyor. Eğer yukarı yönlü hareket sürerse, ilk hedef 163,76 dolar seviyesi olacak. Bu direncin aşılması durumunda 169,20 ve 179,50 dolara kadar bir yükseliş olabiliyor. Böyle bir senaryo, mevcut seviyelere göre yüzde 16,7 oranında bir değer artışı anlamına geliyor. Fakat 150,65 doların altına inilmesi durumunda, satış baskısı yeniden artabilir ve fiyat 141,53 dolara kadar gerileyebilir. Yatırımcıların kısa vadeli direnç ve destek seviyelerini dikkatle takip etmesi öneriliyor.