Teknik Göstergeler Zayıf Görünüyor. PI, Kısa Vadede Zor. EMA, Düşüş Eğilimini Teyit Ediyor. Fiyat, Pozitif Bölgeye Geçmeli. Alış Hacmi Artmalı, Yükseliş Olası. Kritik Destekler Test Edilebilir

TEKNİK GÖSTERGELERİN ZAYIF DURUMU

Teknik göstergeler, mevcut zayıf görünümün devam ettiğine işaret ediyor. Ichimoku Bulutu, BBTrend ve hareketli ortalama (EMA) çizgileri hala düşüş yönlü bir yapı sergiliyor. Yükseliş momentumu oluşmadıkça, PI’nin kısa vadede toparlanması zor gözüküyor. Ichimoku Bulutu, PI fiyatının hâlâ baskı altında olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat, kırmızı bulutun altında seyrederken piyasa düşüş eğiliminden çıkamıyor. Öncü Span A (yeşil çizgi), Span B’nin (kırmızı çizgi) altında kalmaya devam ediyor; bu durum genel görünümün zayıf olduğunu gösteriyor. Bulutun genişliği ve aşağı yönlü yapısı, olası bir toparlanma durumunda sert dirençlerle karşılaşılabileceğini düşündürüyor.

Pİ’Yİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Tenkan-sen (mavi çizgi) ve Kijun-sen (kırmızı çizgi) birbirine yakın ve yatay bir seyir izliyor; bu da kısa vadede kararsız bir durumu işaret ediyor. Mum formasyonları, dar bir aralıkta sıkışmış durumda ve net bir kırılım sinyali alınamıyor. Piyasanın toparlanması için fiyatın bulutun üzerine çıkması ve çizgilerin yön değiştirmesi gerekiyor. BBTrend verileri de PI’nin zayıf görünümünün sürdüğünü gösteriyor. Gösterge, son iki buçuk gün boyunca -2,21 seviyesinde sabit kaldı. Geçen hafta -18,7 ile sert bir düşüş yaşandı. Negatif bölgedeki seyir son 14 gündür devam etmekte. Bu stabil görünüm, düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret etse de güçlü bir toparlanma emaresi henüz görülmedi.

BBTrend, fiyatın Bollinger Band’larına göre hareketini ölçüyor. Pozitif değerler yükselişi, negatif değerler ise fiyatın alt banda yakın olduğunu gösteriyor. PI şu anda -2,21 ile hafif negatif bir duruş sergiliyor. Yükseliş algısının güçlenmesi için pozitif bölgeye geçilmesi gerekiyor. EMA verileri, kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların altında kaldığını gösteriyor ve bu durum teknik olarak düşüş eğiliminin sürdüğünü teyit ediyor. Satış baskısının artması durumunda PI’nin kritik destek seviyelerini yeniden test etmesi bekleniyor. Eğer bu seviyeler kırılırsa, tarihsel bir eşiğin altına inilmesi mümkün olabilir; bu da düşüşü hızlandırabilir. Ancak alış hacmi artarsa, PI ilk olarak bir sonraki EMA direncini test edebilir. Bu seviyenin aşılması, güçlü bir yükselişin önünü açabilir. Pozitif senaryo altında PI, üst direnç bölgelerine doğru ilerleyerek yüzde 35’in üzerinde bir yükseliş potansiyeli yakalayabilir.