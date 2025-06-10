Teknik Sinyaller Kararsız Durum Sergiliyor

TEKNİK GÖSTERGELER KARARSIZ BİR TABLO ÇİZDİ

Teknik göstergeler yükseliş sinyalleri verse de piyasa kararsız bir tablo sergiliyor. RSI göstergesi 54,51 seviyesine kadar çıktı; fakat 60 eşiği henüz aşılamadı. Bu durum, alıcıların piyasada yeterince hakim olamadığını gösteriyor. RSI’ın 50 üzerinde kalması temkinli bir iyimserlik yaratıyor; ancak 60’ın geçilememesi kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlıyor.

ICHIMOKU BULUTU’NDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Ichimoku Bulutu’nda belirsizlik devam ediyor. Fiyat, kırmızı ve kalın bulutun içine girmeyi başarsa da bulut hâlâ güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. Tenkan-sen çizgisinin Kijun-sen’in üzerine çıkması olumlu bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor; fakat fiyatın bulutun dışına taşmaması, net bir yükseliş trendinin henüz oluşmadığını gösteriyor.

Son dört günde yüzde 8’e kadar değer kazanan Solana, 150 doların üzerine tırmandı. Ancak EMA göstergeleri hâlâ negatif bölgede kalıyor; kısa vadeli ortalamalar, uzun vadeli olanların altında seyrediyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi hâlinde ilk hedef 163,76 dolar seviyesi olacak. Bu direncin aşılması durumunda sırasıyla 169,20 ve 179,50 dolara kadar yükseliş mümkün görünüyor. Böyle bir senaryo, mevcut seviyelere göre yüzde 16,7 oranında değer artışı sağlıyor. Ancak 150,65 doların altına inilmesi hâlinde, satış baskısı yeniden artabilir ve fiyat 141,53 dolara kadar gerileyebilir. Yatırımcıların kısa vadeli direnç ve destek seviyelerini dikkatle takip etmesi öneriliyor.