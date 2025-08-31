Tekno Macera TIR’ı, Çocuklara Bilim Sunuyor

TEKNO MACERA TIR’I ÇANAKKALE’DE

ASELSAN’ın 50. yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera TIR’ı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bağımsızlığın simgelendiği Çanakkale’de çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki bu etkinlik, 30 Ağustos’ta başlayarak 7 Eylül’e kadar devam edecek ve çocuklara bir teknoloji haftası sunacak. Kasım ayına kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alacak Tekno Macera TIR’ı, ASELSAN’ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif alanlar, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sağlıyor.

MUCİTLER MÜZESİ İLE EĞLENCELİ ANLAR

Şenlik boyunca katılımcılar, yapay zeka desteği ile oluşturulan Mucitler Müzesi’nde tarihin önemli mucitleriyle tanışma fırsatı yakalıyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilham alarak geliştirilmiş ASELSAN ürünlerini keşfederken, ‘Bir Doğa Yolculuğu’ kitabının artırılmış gerçeklik ile canlanmasına da şahitlik ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak eğlenceli vakit geçirme şansı bulunuyor.

GELECEK ŞEHİRLERDE TANIŞACAK

Tekno Macera TIR’ı, Çanakkale’den sonra 13–21 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te, 4–12 Ekim arasında Malatya’da, 18–26 Ekim’de Mardin’de ve son olarak 1–9 Kasım’da Antalya’da çocuklarla buluşacak. 2019 yılından bu yana dijital ortamlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN’ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van ve Nevşehir gibi şehirlerde binlerce çocuğu ağırladı.