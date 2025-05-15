Teknofest 2025, projelerle heyecan katıyor

TEKNOFEST 2025’E HAZIRLIK

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine önderlik eden ve gençleri bilimsel projeler üretmeye yönlendiren TEKNOFEST, 2025 yılında birbirinden dikkat çekici projelere ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK öncülüğünde düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi, bu yıl 8 takımıyla 91 proje arasından finale kalmayı başardı. Finalde yer alacak takımların 7’si Bilgisayar Mühendisliği, 1’i ise Makine Mühendisliği Bölümünden oluşuyor; projeler, akıllı şehirlerden çevre teknolojilerine, sosyal girişimcilikten eğitime kadar geniş bir alanı kapsıyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen bu projeler, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel yaklaşımın güçlü örneklerini sergiliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısını, Ar-Ge kapasitesini ve genç araştırmacılarını ortaya koyan bu başarıyla ilgili değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “TEKNOFEST gibi prestijli bir organizasyonda 8 takımımızın finale kalması, üniversitemizin araştırma-geliştirme ve inovasyon konularındaki kararlılığının bir göstergesidir” dedi. Hacımüftüoğlu, öğrencilerin farklı disiplinlerden bir araya gelerek ülkenin ihtiyaçlarına çözüm üreten projeler geliştirmesinin, yalnızca akademik başarı değil toplumsal katkı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Eksiksiz destek verdiklerini vurgulayan Hacımüftüoğlu, final sürecinde takımlara üstün başarılar diledi.

GENÇLİĞİN POTANSİYELİ

Bilimsel üretkenliği, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik eden bir üniversite olarak Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bu çalışmalarının, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına giden yolda gençliğin güçlü potansiyelini gözler önüne serdiği ifade ediliyor. TEKNOFEST 2025 final sürecine katılacak tüm takımların heyecanla hazırlandığı bu dönemde, üniversite yönetimi ve ilgili birimler sürece tam destek veriyor.