Teknofest Alanını Büyütüyoruz Dedi

TEKNOFEST’TE YENİ BÜYÜKLÜK:

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, İstanbul’da gerçekleştirecekleri TEKNOFEST alanının büyüklüğüne dair önemli bilgiler verdi. Saymaz, “Tabi daha büyük bir alan kuruyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran neredeyse iki katı kadar büyük bir alan kuruyoruz. Yarışmaların olduğu, daha öncesinde derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar yaptık kendileri için” dedi.

TEKİRDAĞ YARIŞMALARI:

ASELSAN tarafından Tekirdağ’da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması (İKA), katılan 28 takım ile devam ediyor ve yarın sona erecek. Tekirdağ’a gelerek yarışları takip eden Saymaz, tüm takımları ziyaret etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “‘Eylül ayını her yıl TEKNOFEST ayı olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl bu mevsimden Tekirdağ’da nasibini aldı. İnsansız Kara Aracı Yarışması’na 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’İN GELECEĞİ:

Saymaz, “Takımların oluşturduğu kültürü ülkemizim geleceği için yaymak, yaygınlaştırmak kıymetli. 2018 yılında TEKNOFEST’i hayata geçirdiğimizde teknolojiyi, bilimi, havacılığı, uzayı bu toplumun kültürünün tam olarak merkezine oturtmaktı aslında. Biz bunu başardığımızı gördük burada. İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’e de tüm Tekirdağlıları bekliyoruz” dedi.

GENÇLER İÇİN FIRSATLAR:

Her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST’te sürprizlerin olacağını belirten Saymaz, “Tabi daha büyük bir alan kuruyoruz. Geçmiş yıllara oranla neredeyse iki katı büyüklüğe ulaşıyoruz. Yarışmaların yer alacağı ve derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar oluşturduk. Onlar da derece almış projelerini sergileyecekler, gençler projelerini aktaracaklar. Biz her zaman bu gençlere şöyle baktık; bugünün yarışmacısı, bugünün girişimcisi olsunlar. Yarının da yatırımcısı olacak pozisyona gelsinler istiyoruz, hepsinde çok ciddi potansiyel var. Biz de TEKNOFEST alanlarında bu şiarla gençlerimize alan açmaya gayret ediyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı’nda bu manada gençlerimize, evlatlarımıza alan açmaya devam edeceğiz” diye ekledi.