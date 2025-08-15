Teknofest Finali, Bilişim Vadisi’nde Gerçekleşti

Haberler

Kocaeli’de gerçekleştirilen “TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması” finali, Bilişim Vadisi’nde sona erdi. Gebze’deki Bilişim Vadisi kampüsünde Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle düzenlenen bu yarışma, 40 takım ve toplamda 171 yarışmacının katılımıyla yapıldı. Yarışmacılar, “Serbest” ve “Senaryo” kategorilerinde sunumlarıyla değerlendirme aşamasında yer aldı.

ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Bugün gerçekleştirilen final sunumlarıyla birlikte katılımcılar, jüri üyelerini etkileme çabası gösterdi. Yarışmada her iki kategoride dereceye girenlerden birincilere, ikincilere ve üçüncülere sırasıyla 120 bin, 100 bin ve 80 bin lira değerinde ödüller verilecek. Başarı gösteren katılımcılar, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’te açıklanacak.

Bakan Uraloğlu, 50 projeyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen bulgur festivalinde, bölgedeki altyapı projeleri ve 50 yeni projenin açılışını tanıttı.
Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda transferlerine devam ederken, Borevkovic yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak.

