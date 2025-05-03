Teknofest, Hava Gösterileriyle Devam Ediyor

KUZEY KIBRIS’TA UÇUŞ GÖSTERİLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST’in üçüncü gününde, Bayraktar TB2 gibi hava araçları ve Türk Yıldızları çeşitli uçuş gösterileri gerçekleştirdi. TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarından oluşan 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor. Festivalde hava gösterileri de sürüyor.

TEKNOFEST DOPDOLU GEÇİYOR

Festivalin üçüncü gününde Bayraktar TB2, Atak Helikopteri, Bayraktar AKINCI, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, T-70 ve S-70 Çelik Kanatlar dikkat çekici hava gösterileri yaptı. Ayrıca, özel bir gösteri olarak Asena, Akıncı ve Panter üçlüsü pasaj geçişi gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, teknoloji ve havacılık tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

TEKNOFEST’İN GÖSTERİMLERİ

Hava gösterileri, etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden birini oluşturuyor. Katılımcılar, birbirinden farklı hava araçlarının performansını izleme fırsatı yakalıyor. TEKNOFEST, bu tür gösterilerle havacılığa olan ilgiyi artırmayı ve gençleri bu alanda teşvik etmeyi hedefliyor.