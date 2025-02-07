Teknofest Hava Savunma Yarışması Başvuruları Sürüyor

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI

ASELSAN’ın liderliğinde gerçekleştirilen yarışma, ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlayacak yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini teşvik ediyor. Geleceğin savunma teknolojilerini belirlemek isteyen genç zihinlere önemli bir fırsat sunan bu organizasyonda, yenilikçi fikirler Türkiye’nin savunma gücünü artırmak için sahne alacak. Yarışma, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerine açık olup, takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabiliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN GÜCÜ

Hava Savunma Sistemleri, günümüzde askeri stratejilerin önemli temel unsurlarından biridir. Ülke güvenliğini tesis etmek adına kritik bir rol üstlenen bu sistemler, çeşitli tehditlere karşı etkin savunma işlevi görüyor. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ülke savunması içindeki önemi bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hava filolarının gücünün yanı sıra, hava savunma sistemlerinin yüksek donanım ve kabiliyette olması, uluslararası düzeyde giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu bağlamda, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan takımlara verilen senaryolar doğrultusunda başarılı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanıyor. Hava Savunma Sistemleri yarışı, Türkiye genelinde özgün ve yerli sistemlerin geliştirilmesi için geniş bir katılıma kapı aralamayı hedefliyor. Hem savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak hem de gençlerin yenilikçi fikirlerle geleceğin teknolojilerini şekillendirmelerine imkan verecek yarışmada, başarılı olan takımlara sırasıyla birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL ve üçüncülük ödülü 150 bin TL verilecek.