Teknofest İha Yarışması Gökçeada’da Düzenlendi

TEKNOFEST’TE GENÇLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nda gençlerle buluştu. Gökçeada Havalimanı’nda düzenlenen yarışmaya katılan takımların stantlarını ziyaret eden Bayraktar, öğrencilerle sohbet etti ve onların geliştirdiği araçlar hakkında bilgi aldı. Ayrıca fotoğraf çektirdi. Uçuşların yapıldığı alana geçen Bayraktar, “yıldızlar” kategorisindeki yarışmanın startını vererek, öğrencilere başarılar diledi.

CİCİ KUŞ RC TAKIMI İLGİYLE İZLENDİ

Seyircilerin, hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının beklendiği yarışmada “CİCİ KUŞ RC Takımı” büyük bir ilgiyle izlendi. Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması’nın devam etmekte olduğunu, şu an “yıldız” kategorisinde 5 takımın yarıştığını belirtti. Teknolojinin şampiyonlarını Gökçeada’da ziyaret ettiklerini söyleyen Bayraktar, “Eserleriyle iftihar ediyoruz. İnşallah tam bağımsız, müreffeh Türkiye’yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek. Umarım güzel bir deneyim geçirmişlerdir.” ifadelerini kullandı. Bayraktar, “Geçen yıl Adana, bu yıl KKTC’de düzenledik, vatan toprağımız olan her yerde bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’un gerçekleşeceğini belirtti.

YARIŞMADA ÖDÜLLER VE HEDEFLER

Yarışmayı, Bayraktar’ın yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve il protokolü de takip etti. Önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getiren yarışma, daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yetkinliği yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi amaçlıyor. Yarışmada hedef imha görevi kapsamında otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. “Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması”nın birincisi 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek. Gökçeada’da 27 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması’na 40 takım katılım sağladı ve yarışmada “Savaşan İHA” ile “Kamikaze İHA” görevlerini yerine getirmeleri istenildi. Organizasyon, “yıldızlar” müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarın sona erecek.