Teknofest Kıbrıs’ta Gerçekleşiyor

TEKNOFEST’İN KKTC’DEKİ ETKİSİ

KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, TEKNOFEST’in KKTC’de yapılmasının önemini değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Festival, 1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de yapılıyor ve toplamda 132 paydaş kurumun işbirliği ile hayata geçiriliyor. KKTC’ye sağlanan koşulsuz destek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile yaptığı görüşmede TEKNOFEST’in burada yapılması konusunu gündeme getirmesiyle kendini gösteriyor. Tatar, bu etkinliğin Kıbrıs Türk gençliği ve ülke tanıtımı açısından eşsiz fırsatlar sunacağını belirtmişti. Festival, ilk günden 62 bin ziyaretçiyi ağırladı ve kayıt sayısı 250 bini geçti.

TEKNOFEST’İN ULUSLARARASI YAZILIMI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı, etkinliğe olan ilgiyi artırdı. Erdoğan, KKTC’deki yeni yatırımlar ve projelerin müjdesini verirken, TEKNOFEST’in Türk zekası ve yaratıcılığının bir örneği olduğunu vurguladı. Bu festival, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği değeri gösterirken, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de kanıtlıyor. Yıllardır çeşitli izolasyonlara maruz kalan Kıbrıs Türk halkı için bu tür etkinlikler büyük bir anlam taşıyor. TEKNOFEST, gençlerin ulusal başarılarla gururlanmasını ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. Festival, yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi tarafından da takip edildi.

KKTC’Yİ GELECEK İÇİN HAZIRLIYOR

Selçuk Bayraktar, açılış konuşmasında KKTC’nin teknolojide ve bilimde bir çekim merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade etti. KKTC, güçlü altyapısı, iyi eğitimli insan gücü ve eşsiz coğrafyası ile buna uygun bir konumda bulunuyor. TEKNOFEST’in KKTC’de yapılması, uluslararası düzeyde önemli mesajlar vermekte. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin olumsuz yorumları, TEKNOFEST’in başarılı olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının haklı durumu gözler önüne serildiğini gösteriyor. Ayrıca, organizasyonun diplomatik etkileri, KKTC’nin haritada göz ardı edilemeyecek bir varlık olduğunu hatırlatıyor. TEKNOFEST’in düzenlenmesi, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına olan bağlılığını pekiştiriyor.

Sonuç olarak, TEKNOFEST’in KKTC’de gerçekleştirilmesi, ülkenin bilim ve kültür alanında daha fazla tanınmasına yol açıyor ve bu organizasyon, Kıbrıs Türk halkının uluslararası organizasyon gerçekleştirme yeteneklerini ortaya koyuyor. Özetle, bu etkinlik, KKTC’nin bağımsız bir aktör olarak uluslararası arenada yerini sağlamlaştırmaya yardımcı oluyor.