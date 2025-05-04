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Teknofest Kktc Büyük İlgi Gördü

TEKNOFEST KKTC’DE YOĞUN KATILIM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 225 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organizasyonunda, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLERDİK YOĞUN İLGİ

1-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festivale gösterilen yoğun ilgi sebebiyle etkinliğin son gününde girişlerde uzun kuyruklar ve trafik yoğunluğu yaşandı. Ziyaretçilere; teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları, Bilim Sokak’ta 6-14 yaş grubu için atölye çalışmaları, hava araçları sergisi gibi birçok aktivite sunuldu.

DÜNYADAN KATILIMCI SAYISI YÜKSEK

TEKNOFEST KKTC kapsamında düzenlenen yarışmalara Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden toplamda 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda, 1083 yarışmacının bulunduğu 268 finalist takım arasında büyük bir rekabet yaşandı.

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