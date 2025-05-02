Teknofest, KKTC’de Ziyaretçileri Ağırlıyor

TEKNOFEST KKTC ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde kapılarını açıyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor. Festivalin ilk gününde toplamda 62 bin kişi katıldı. Dün start alan etkinlik, 4 Mayıs’a kadar sürecek ve katılımcıları ağırlayacak.

TEKNOFEST’TE DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Festivalde 116 stantta teknoloji odaklı etkinliklerle öğrenciler ve gençler buluşuyor. Ayrıca yerli ve milli hava araçlarıyla etkileyici uçuş gösterileri de yapılmakta. Organizasyon kapsamında yer alan teknoloji yarışmaları, fuar alanları ve Bilim Sokağı’ndaki 6-14 yaş grubu için düzenlenen atölye çalışmaları dikkat çekiyor. Hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi gibi birçok aktivite ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri gibi daha pek çok etkinlik organizasyonda yer alıyor.

ÜCRETSİZ KATILIM, KAYIT ŞARTI

TEKNOFEST KKTC’ye katılım tamamen ücretsiz ancak giriş için ziyaretçilerin festivalin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için farklı bir bilet oluşturulması istenirken, 7 yaş altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.