Teknofest Kktc, Geleceğin İrademizi Güçlendiriyor

TBMM BAŞKANI Numan Kurtulmuş’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC ile ilgili bilgi verdi. Kurtulmuş, “Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür.” diyerek Kıbrıslı gençlerin milli teknolojiyle buluşmasının ortak geleceğe duyulan inancı gösterdiğini belirtti.

TEKNOFEST KKTC’DE GENÇLERİN BULUŞMASI

Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olarak dikkat çekti. Kurtulmuş, etkinlikte yerli ve milli teknoloji hamlesinin gelecek nesillerle buluştuğunu dile getirerek, “Kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerle bir araya geldik.” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİ VE KUTLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ödül töreninde, başarılı olan gençleri kutlayan Kurtulmuş, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Bu tür etkinliklerin, gençlere ilham verdiğini ve milli teknolojiye olan katkı sağladığını vurguladı.