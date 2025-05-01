Teknofest Kkttc Resmen Başladı, Bilişim Adası Olabiliriz

TEKNOFEST KKTC BAŞLANGICI VE BİLİŞİM AYSASI HEDEFİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs’ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz. 100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir” dedi. Kacır, açılışta, “Bugün her zaman olduğu gibi yüreklerimiz bir. Anavatan Türkiye ve kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yine biriz, beraberiz.” ifadesini kullandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE TEKNOFEST’İN ANLAMINI VURGULADI

Bakan Kacır, “Mehmetçiklerin, mücahidlerin omuz omuza çarpıştığı Kıbrıs Barış Harekatından 51 yıl sonra TEKNOFEST’i burada, Lefkoşa’da gerçekleştirmemiz, Türkiye’nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve adadaki ebedi Türk varlığının nişanesidir.” şeklinde konuştu. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesini de anarak, “Bu topraklarda Türk varlığı yaşasın diye can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

GÜÇ DENGELERİ VE YENİ DÖNEM VURGUSU

Kacır, dünya güç dengelerinin değiştiğini ifade ederek, “Alışılagelmiş küresel düzen çatırdıyor. Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar kuvvetliyiz.” dedi. Bu güçlerin arkasında azim ve inanç olduğunu belirten Kacır, “Bayraktarla, Akıncıyla, Hürkuşla, Hürjetle gökyüzüne vurduğumuz mühür var” diye ekledi.

KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR BEKLENTİSİ

Bakan Kacır, yeni dönemin “Türkiye Yüzyılı” olduğunu belirterek, “Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır. Kıbrıs Türkünün haklarının teslim edilmesi yakındır” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik haksız izolasyonların kırılması yakındır” dedi.

TEKNOLOJİ VE GENÇLERE VURGU

Kacır, “51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen Türk milleti, kendi imkanlarıyla büyük işlere imza atmayı başarmıştır.” sözleriyle Türk milletinin gücünü vurguladı. Genç neslin önemli bir rol üstleneceğini söyleyen Kacır, “Bu TEKNOFEST’te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı, aydınlık yarınların müjdecisidir.” şeklinde konuştu.

ENERJİMİZİ İÇ ÇEKİŞMELERDE KAYBETMEYECEĞİZ

Son olarak Kacır, enerjilerini iç çekişmelerle harcamayacaklarını belirterek, “Hedef, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkının teslim edilmesi, tüm dünya tarafından tanınmasıdır.” dedi ve tüm kardeşlerle birlikte bu hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.